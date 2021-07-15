Названы развивающие интеллект хобби

Москва, 15 июля. Развить интеллект можно занимаясь различными хобби, например, иностранными языками или музыкой, заявили эксперты сервиса "СберУслуги".

Специалисты отмечают, что занятия музыкой влияют на память и интеллект. Во время игры на музыкальных инструментах работают практически все части мозга. Музыка вырабатывает усидчивость, координацию, чувство ритма, улучшает память и внимание.

Кроме того, положительное влияние оказывает на мозг изучение иностранного языка. У билингвов хорошо развита отвечающая за планирование и контроль внимания функция мозга, сообщает РИА Новости.

Эксперт также советуют заниматься йогой. Она помогает расслабиться и благотворно сказывается на гиппокампе, который отвечает за память. Улучшают взаимодействие полушарий мозга и замедляют старение занятия танцами. Это хобби снижает уровень стресса и повышает уровень "гормона счастья" серотонина, заключают специалисты.

Ранее эксперты выяснили, что у некоторых пожилых людей мозг функционирует на уровне 25-летних. Ученым предстоит выяснить, всегда ли «суперстарикам» была присуща эта способность или они приобрели ее с годами.