Американские диетологи перечислили эффективные диеты для похудения

Вашингтон, 15 июля. Одной из лучших диет для похудения стала средиземноморская. Об этом рассказали диетологи из США.

Средиземноморская диета не содержит большого количества запретов, однако продукты с высоким содержанием насыщенных жиров употребляются в ограниченном количестве. Этот рацион включает в себя овощи, фрукты, бобовые и орехи. Диета снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает выработать правильные пищевые привычки.

Врач Мониша Бханоте рекомендует растительную диету, которая близка к веганской. Она подразумевает употребление соевого белка, зерновых, бобовых. Такой рацион сохранит чувство сытости и нормализует пищеварение.

Недавно врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, почему чрезмерное употребление сезонных фруктов и ягод может пагубно отразиться на фигуре.