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Заседание по иску Навального к Пескову перенесли на 10 августа
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Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии. События дня
Общество
Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии. События дня
pixabay.com  / 

США задумались о создании «горячей линии» для связи с правительством Китая

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность создания «горячей линии» для экстренной связи с правительством Китая. Стоит отметить, концепция находится в зачаточном состоянии и официально не обсуждалась с представителями Китая. Однако администрация Байдена хочет разработать широкую систему инструментов коммуникации, чтобы снизить риски конфликтов между Вашингтоном и Пекином. Как сообщается, «горячая линия» в Пекин позволит президенту Байдену незамедлительно отправлять зашифрованные телефонные звонки или сообщения президенту Си Цзиньпину и его окружению.

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии. События дня
pixabay.com  / 

В Якутии проходят работы по тушению лесных пожаров на площади в 529 тысяч гектаров — возгорания зафиксированы на территории 17 районов и особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии. К тушению лесных пожаров в Якутии привлекли 296 единиц техники, шесть вертолетов и около 2000 человек. За минувшие сутки удалось ликвидировать пожар в восьми районах из 17.

Экспертиза останков жертв авиакатастрофы на Камчатке займет 1,5 месяца

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Московские специалисты проведут генетическую экспертизу останков погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке в течение примерно полутора месяцев, сообщается в четверг на сайте правительства Камчатского края. Сообщается, что исследования проходят в генетической лаборатории государственного учреждения «Российский центр судебно-медицинских экспертиз» Минздрава России в Москве. После установления родства погибших их семьям выдадут медицинские справки о смерти. Напомним, 6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана недалеко от аэропорта разбился самолет Ан-26. На борту находились 28 человек, выживших нет. Останки всех погибших и «черный ящик» самолета на месте крушения уже обнаружили. Расследуется уголовное дело.

34 вагона двух грузовых поездов сошли с рельсов в Забайкалье

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии. События дня
Пресс-служба СЗТП  / 

Два грузовых поезда частично сошли с рельсов в Могочинском районе Забайкалья, сообщили в экстренных службах. Всего сошли с рельсов 34 вагона. По предварительным данным, опасные грузы в них не перевозились. Пострадавших нет. В результате инцидента было повреждено железнодорожное полотно. Два восстановительных поезда следуют к месту происшествия. Сообщается, что в связи с ЧП прогнозируется задержка в движении трех пассажирских поездов дальнего следования. Проводится информирование пассажиров.

 

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