Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии. События дня

США задумались о создании «горячей линии» для связи с правительством Китая Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность создания «горячей линии» для экстренной связи с правительством Китая. Стоит отметить, концепция находится в зачаточном состоянии и официально не обсуждалась с представителями Китая. Однако администрация Байдена хочет разработать широкую систему инструментов коммуникации, чтобы снизить риски конфликтов между Вашингтоном и Пекином. Как сообщается, «горячая линия» в Пекин позволит президенту Байдену незамедлительно отправлять зашифрованные телефонные звонки или сообщения президенту Си Цзиньпину и его окружению.

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии pixabay.com / В Якутии проходят работы по тушению лесных пожаров на площади в 529 тысяч гектаров — возгорания зафиксированы на территории 17 районов и особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии. К тушению лесных пожаров в Якутии привлекли 296 единиц техники, шесть вертолетов и около 2000 человек. За минувшие сутки удалось ликвидировать пожар в восьми районах из 17.

Экспертиза останков жертв авиакатастрофы на Камчатке займет 1,5 месяца Федеральное агентство новостей / Московские специалисты проведут генетическую экспертизу останков погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке в течение примерно полутора месяцев, сообщается в четверг на сайте правительства Камчатского края. Сообщается, что исследования проходят в генетической лаборатории государственного учреждения «Российский центр судебно-медицинских экспертиз» Минздрава России в Москве. После установления родства погибших их семьям выдадут медицинские справки о смерти. Напомним, 6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана недалеко от аэропорта разбился самолет Ан-26. На борту находились 28 человек, выживших нет. Останки всех погибших и «черный ящик» самолета на месте крушения уже обнаружили. Расследуется уголовное дело.