Меган Маркл и принц Гарри приступили к разработке нового проекта для Netflix

Лос-Анджелес, 15 июля. Второй проект герцога и герцогини Сассекских для компании Netflix станет мультсериалом, который посвящен приключениям 12-летней девочки.

Компания Archewell Productions, которая принадлежит Гарри и Меган, объявила, что проект получил рабочее название «Жемчужина» и будет разработан специально для стримингового сервиса. Маркл решила воплотить свою идею в виде анимационного сериала, ориентированного на семейный просмотр. Об этом сообщает Fox News.

Герцогиня Сассекская будет исполнять обязанности исполнительного продюсера вместе с режиссером Дэвидом Фернишем. Он работал над такими проектами как «Рокетмен» и «Шерлок Гномс».

«Как и многие девушки ее возраста, наша героиня Жемчужина находится в путешествии самопознания, пытаясь преодолеть ежедневные жизненные трудности. Я очень рада, что Archewell Productions, сотрудничающая с мощной платформой Netflix, и этими невероятными продюсерами, вместе принесут вам этот новый анимационный сериал, который прославляет выдающихся женщин на протяжении всей истории», — заявила Маркл.

Ранее стало известно, что свадьба принца Гарри на американской актрисе Меган Маркл не вызвала восторга у многих членов королевской семьи. Самой ярой противницей союза всегда была принцесса Анна.