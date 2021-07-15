Реаниматолог назвал сроки восстановления пациентов после ИВЛ

Москва, 15 июля. Пациенты, перенесшие COVID-19, восстанавливаются после искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в течение двух или трех месяцев.

Организм человека способен сам восстанавливаться после повреждений за какой-то промежуток времени, рассказал председатель комитета Федерации анестезиологов и реаниматологов по респираторной поддержке Андрей Ярошецкий в беседе с ТАСС. Тем не менее сроки восстановления у каждого человека могут отличаться — от месяца до года.

Динамика во многом зависит от особенностей организма, от тяжести заболевания и крепости иммунитета. ИВЛ не является безвредной процедурой, но в случае с COVID-19 этот риск медики считают оправданным, заключил врач.

Недавно врачи предупредили, что у перенесших заболевание бессимптомно высок риск заразиться второй раз. Повторное заражение может обернуться тяжелой формой COVID-19.