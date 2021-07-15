Более половины россиян тратят на питание половину месячного дохода

Москва, 15 июля. Исследование показало, какие суммы тратит на питание среднестатистический россиянин: больше 60% опрошенных тратят на еду почти половину месячного дохода.

При этом 16% опрошенных тратят на питание почти весь свой заработок, а 14,8% — примерно треть. Еще 8% отдают за продукты не более 20% денег, передает РИА Новости.

При этом 96% участников опроса заявили, что обратили внимание на существенное повышение цен на продукты, особенно на овощи, фрукты и молоко. Чуть менее явно подорожали макароны, сахар и рыба. 77% опрошенных россиян уверены, что цены будут только расти в будущем.

Недавно аналитики рассказали, к подорожанию каких продуктовых товаров может привести аномальная жара. По их мнению, больше всего летний зной скажется на мороженом, газированных напитках и пиве.