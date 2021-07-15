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Более половины россиян тратят на питание половину месячного дохода
Общество
Более половины россиян тратят на питание половину месячного дохода
pixabay.com

Москва, 15 июля. Исследование показало, какие суммы тратит на питание среднестатистический россиянин: больше 60% опрошенных тратят на еду почти половину месячного дохода.

При этом 16% опрошенных тратят на питание почти весь свой заработок, а 14,8% — примерно треть. Еще 8% отдают за продукты не более 20% денег, передает РИА Новости.

При этом 96% участников опроса заявили, что обратили внимание на существенное повышение цен на продукты, особенно на овощи, фрукты и молоко. Чуть менее явно подорожали макароны, сахар и рыба. 77% опрошенных россиян уверены, что цены будут только расти в будущем.

Недавно аналитики рассказали, к подорожанию каких продуктовых товаров может привести аномальная жара. По их мнению, больше всего летний зной скажется на мороженом, газированных напитках и пиве.

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