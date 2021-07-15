Захарова напомнила о невыполнении конституционных норм властями Украины

Москва, 15 июля. Власти Украины фактически игнорируют Конституцию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат в своем Telegram-канале отметила, что в Конституции Украины не было предусмотрено тотальной правовой деградации, гуманитарной катастрофы на востоке Украины, разгула неонацистских настроений и майданный опыт госпереворотов. Захарова назвала основной закон страны «многострадальным».

Представитель МИД РФ приводит выводы украинских юристов и политологов о том, что из 161 статьи Конституции Украины нарушаются 75. При этом оставшиеся 36 выполняются условно.

Комментируя празднование 25-летия основного закона на Украине, Захарова отметила, что праздник вышел неоднозначным. Она пожелала украинской Конституции не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики.

Раннее Захарова с иронией отреагировала на санкции Украины против России. Она также намекнула на двойные стандарты ОБСЕ.