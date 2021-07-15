Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о своем увольнении из Marvel

Лос-Анджелес, 15 июля. Режиссер Джеймс Ганн вспомнил о своем увольнении из Marvel Studios. Об этом ему сообщил продюсер Кевин Файги.

Постановщик снял две части супергероики «Стражи Галактики» и должен был заняться триквелом, но был неожиданно уволен после того, как его старые записи из аккаунта в Twitter попали под взгляд общественности. Они содержали оскорбительные шутки на тему педофилии, изнасилований, а также его мнение относительно СПИД, Холокоста и т. д. Об этом сообщает ScreenRant.

«Это сообщение было передано мне от президента Marvel Studios Кевина Файги. Я позвонил Кевину в то утро, когда все это происходило, и спросил о слухах вокруг моего увольнения. Он сказал: «Я не знаю». Я удивился с того, что он об этом не знал. Позже он позвонил мне, сам был в шоке, и рассказал, что решили боссы в Disney. Это было невероятно. В тот день казалось, что все пропало. Я думал, что мне предстоит продать свой дом, я никогда больше не смогу работать», — отметил режиссер.

В результате Ганн перешел в студию Warner Bros. и перезапустил кинофраншизу «Отряд самоубийц». Однако вскоре компания Disney изменила свое решение и вернула постановщика на место режиссера «Стражей Галакитики — 3».

Ранее компания Walt Disney Studios на своем официальном YouTube-канале выложила новое видео, в котором показан производственный процесс приключенческого фильма «Круиз по джунглям».