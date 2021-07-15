Вирусолог оценил возможность стать заразным после вакцинации от COVID-19

Москва, 15 июля. Появление похожих на проявления гриппа симптомов не является признаком того, что после вакцинации человек становится заразным, заявил вирусолог Александр Лукашев.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И Марциновского Сеченовского университета отметил, что живого коронавируса нет ни в одной вакцине. В препаратах содержится либо инактивированный патоген, либо вставленный в аденовирус его ослабленный фрагмент.

Вирусолог призвал не путать симптомы гриппа, которые могут проявиться после вакцинации, с реальным заражением.

«И температура, и другие яркие симптомы являются всего лишь нормальной внутренней реакцией организма на фрагменты микроорганизма и свидетельствует о том, что иммунная система правильно воспринимает введенную прививку», — сообщил ТАСС Лукашев.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев отметил, что после прививки человек может быть заразен только в случае, если он прошел вакцинацию уже заболевшим.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко указал на высокую эффективность вакцины в защите от осложнений при заболевании COVID-19. Министр добавил, что доля заболевших коронавирусом после прививки не превышает 2,5%.