Психолог призвал бороться логикой с накатившим из-за жары отчаянием

Москва, 15 июля. Психолог и психиатр Евгений Фомин назвал способ справиться с вызванным жарой отчаянием, призвав использовать логику.

Установившаяся в московском регионе жара может вызвать отчаяние, так как человек в такую погоду ощущает полную беспомощность. Справиться с негативными мыслями можно, поняв, что жара продлится не дольше пары недель, рассказал телеканалу «360» психолог.

Работая с деструктивными эмоциональными состояниями, Фомин рекомендует задействовать логику и задавать себе вопросы.

«На уровне рационализации и на уровне логического обдумывания можно привести себя к пониманию того, что это не страшно, не смертельно. Некомфортно, но с этим можно жить», — объяснил психолог.

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