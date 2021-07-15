Психолог рассказал о способе распознать абьюзера на ранней стадии знакомства

Москва, 15 июля. Психолог-физиономист, экс-сотрудник спецслужб Артем Павлов назвал признаки, по которым абьюзера можно распознать на ранней стадии знакомства.

По словам специалиста, склонный к насилию человек даже в незначительных вопросах будет рьяно отстаивать свою позицию и проявлять жесткость.

«Абьюзеры конфликтны, готовы вступить в конфронтацию», — цитирует «Вечерняя Москва» Артема Павлова.

Такие люди часто пытаются самоутвердиться за счет партнера, даже в незначительных спорах. У абьюзеров склонность к агрессии часто дополняется низкой самооценкой, уточнил специалист.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева рассказала, что делать при столкновении с абьюзом в отношениях. Одним из главных признаков абьюзивных отношений специалист назвала отсутствие эмоционального комфорта.