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В Сети появились первые отзывы по фильму «Космический джем — 2»
Шоу-бизнес
В Сети появились первые отзывы по фильму «Космический джем — 2»
Кадр из мультфильма «Космический джем: Новое поколение»

Лос-Анджелес, 15 июля. В прокат вышла фэнтези-комедия «Космический джем: Новое поколение». Первые зрители поделились своими впечатлениями от просмотра киноленты.

В 1996 году вышел оригинальный фильм «Космический джем», который стал самой кассовой картиной, связанной с баскетболом. Поэтому студия Warner Brothers решила продолжить франшизу. Легендарный игрок Майкл Джордан отказался от участия в проекте, в результате чего баскетболист Леброн Джеймс получил главную роль. Об этом сообщает ScreenRant.

Разработка велась с 2014 года, но официально съемки стартовали лишь в 2019 году. Новый фильм не является сиквелом в прямом смысле. Авторы утверждают, что это перезагрузка, без прямого расширения сюжета оригинальной киноленты. Критики высказали свое мнение о новом «Космическом джеме».

«Трудно не чувствовать, что ты два часа плаваешь в мокром сне какого-то менеджера по маркетингу Всемирного банка», — пишет Вэньлэй Ма.

Эксперт уверен, что фильм от Warner Bros. заслуживает лишь среднего балла. Ему не суждено быть таким же культовым, как и предыдущей части.

«Всплески ностальгии и уважения могут быть замечательной вещью, но это продолжение редко занимает время, чтобы встать на свои собственные ноги», — резюмирует Даг Джеймисон.

Согласно порталу Rotten Tomatoes, «Космический джем: Новое поколение» получил лишь 45% рейтинга. Однако стоит отметить, что и оригинальный фильм также имеет средние рейтинги. В свое время его критиковали, поскольку считали навязчивой рекламой мягких игрушек Looney Tunes и Happy Meals.

Ранее актер Райан Рейнольдс выложил на своем YouTube-канале видео, где он в образе супергероя Дэдпула находится в кадре вместе с персонажем Коргом, появлявшимся в фильме «Тор: Рагнарек».

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Леброн Джеймс кино космический джем — 2
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