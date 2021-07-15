Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 09:06
09:05
Армия
Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
09:05
Происшествия
Черный рынок фальшивых справок о ПЦР-тестах на коронавирус прикрыли в Новосибирске
08:56
Общество
Строитель из Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда в лотерею
08:51
Политика
Вдова президента Гаити поблагодарила врачей и показала фото из больницы
08:50
Шоу-бизнес
Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»
08:45
Наука
Ученые выяснили причину тяжелой формы COVID-19 у пациентов
08:45
Экономика
Украине посоветовали требовать компенсацию из-за «Турецкого потока»
08:44
Общество
Минтранс РФ анонсировал ужесточение требований к фотосъемке при техосмотре
08:42
Наука
Ученые из США объяснили происхождение признаков жизни на Венере
08:38
Политика
Политолог Шатров: антироссийскими санкциями Запад загнал себя в западню
Все новости

Опрос показал, сколько процентов россиян следили за Евро-2020
Общество
Опрос показал, сколько процентов россиян следили за Евро-2020
vk.com  /  Фестиваль болельщиков UEFA EURO 2020 в СПБ

Москва, 15 июля. Большинство россиян следили за футбольным Евро-2020. Об этом говорится в данных опроса ВЦИОМ.

Евро-2020 прошел с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Победителем турнира стала сборная Италии, обыгравшая в финале команду Англии в серии послематчевых пенальти. Опрос показал, что 60% россиян так или иначе следили за престижным турниром.

Отмечается, что регулярно смотрели трансляции игр только 5% опрошенных, 25% соотечественников смотрели некоторые матчи, еще 23% респондентов узнавали о результатах только из новостей. Согласно результатам опроса, 40% россиян не следили за Евро-2020, а 7% не знали о чемпионате.

ФАН рассказал, чем запомнится прошедший Евро-2020. В список самых запоминающихся событий турнира вошли: сердечный приступ игрока сборной Дании, рекорды Криштиану Роналду, неудачное выступление сборной России, пандемия COVID-19, скандальный пенальти в полуфинале Евро.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Опрос показал, сколько процентов россиян следили за Евро-2020
футбол евро опрос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru