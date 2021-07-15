Опрос показал, сколько процентов россиян следили за Евро-2020

Москва, 15 июля. Большинство россиян следили за футбольным Евро-2020. Об этом говорится в данных опроса ВЦИОМ.

Евро-2020 прошел с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Победителем турнира стала сборная Италии, обыгравшая в финале команду Англии в серии послематчевых пенальти. Опрос показал, что 60% россиян так или иначе следили за престижным турниром.

Отмечается, что регулярно смотрели трансляции игр только 5% опрошенных, 25% соотечественников смотрели некоторые матчи, еще 23% респондентов узнавали о результатах только из новостей. Согласно результатам опроса, 40% россиян не следили за Евро-2020, а 7% не знали о чемпионате.

ФАН рассказал, чем запомнится прошедший Евро-2020. В список самых запоминающихся событий турнира вошли: сердечный приступ игрока сборной Дании, рекорды Криштиану Роналду, неудачное выступление сборной России, пандемия COVID-19, скандальный пенальти в полуфинале Евро.