Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 09:06
08:56
Общество
Строитель из Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда в лотерею
08:51
Политика
Вдова президента Гаити поблагодарила врачей и показала фото из больницы
08:50
Шоу-бизнес
Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»
08:45
Наука
Ученые выяснили причину тяжелой формы COVID-19 у пациентов
08:45
Экономика
Украине посоветовали требовать компенсацию из-за «Турецкого потока»
08:44
Общество
Минтранс РФ анонсировал ужесточение требований к фотосъемке при техосмотре
08:42
Наука
Ученые из США объяснили происхождение признаков жизни на Венере
08:38
Политика
Политолог Шатров: антироссийскими санкциями Запад загнал себя в западню
08:37
Технологии
Компания Mercedes-Benz показала салон нового кабриолета AMG SL
08:35
Политика
Политолог Охрименко озвучил причины озабоченности Украины русским народом
Все новости

«Человек выглядит ущербно»: экс-жена Меладзе едко ответила Джанабаевой
2161
Шоу-бизнес
«Человек выглядит ущербно»: экс-жена Меладзе едко ответила Джанабаевой
instagram.com  /  @irinameladze_

Москва, 15 июля. После развода Валерия и Ирины Меладзе прошло много лет, но страсти не утихают до сих пор. 

Пара официально оформила развод в 2014 году. Вскоре стало известно о женитьбе музыканта на экс-солистке «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. Недавно Ирина Меладзе в программе «Судьба человека» нелестно отозвалась о разлучнице, подробно рассказав, как та увела отца троих детей.

«Ну есть она и есть в этом мире. Я с ее именем не засыпаю. Она мне жить не мешает. Есть такие люди. Они умеют жить без каких-либо правил. Дикой ненависти у меня к ней нет», — заявила Ирина.

В ответ Джанабаева опубликовала в соцсети пост, в котором порассуждала о любви и совести, которые, по ее мнению, «правят миром». В сообщении девушка подчеркнула, что «нелюбовь и неуважение методично и планомерно разрушают, даже самого крепкого», добавив, что жизнь все расставит по своим местам.

В среду Ирина Меладзе решила продолжить онлайн-перепалку с Альбиной. Несмотря на то, что дамы ни разу не назвали имен, поклонники уверены, что те посвящают колкие посты друг другу. Ирина представила на своей странице в Instagram определение слова совесть до Далю как «нравственное сознание, внутреннее чувство в человеке, побуждающее к истине, к добру, отвращающее ото лжи и ото зла, невольная любовь к добру и к истине».

«Так вот, мерилом совести является стыд. На Руси про бессовестного человека всегда говорили: «Ни стыда ни совести». Это индикатор, показатель нравственного состояния. Совесть — это дар Божий, и голос ее может со временем затихать, если человек не стремится жить созвучно истине. Про таких людей говорят, что «совесть уснула» или бессовестный. При этом человек выглядит ущербно, так как в голове гоголь-моголь и руководят им инстинкты. Вывод: друзья, следим за собой, дабы не смешить окружающих», — подчеркнула бывшая супруга Валерия Мелалдзе.

Пользователи пришли в восторг от едкого ответа Ирины.

«Шах и мат. Настолько тонко и корректно поставить на место, я от вас в восторге. Мудрейшая женщина», — пишет в комментариях одна из поклонниц.

«Ирина, посмотрев ваше интервью в программе «Судьба человека», сразу на вас подписалась…Очень интересно вас читать», — добавила другая.

«Да уж, человек, родивший ребенка от женатого мужчины, в ответ на интервью бывшей жены говорит, что миром правит любовь и совесть. В жизни так случается, что люди расходятся. Но гораздо честнее было бы сказать, что я влюбилась и не могла устоять», — выразила мнение одна из подписчиц.

Недавно в семье Меладзе случилось пополнение — вторая супруга родила артисту третьего ребенка. Спустя всего два месяца после появления наследника на свет, артистка смогла восстановиться и вернуться на сцену.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Человек выглядит ущербно»: экс-жена Меладзе едко ответила Джанабаевой
валерий меладзе джанабаева ирина меладзе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru