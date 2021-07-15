«Человек выглядит ущербно»: экс-жена Меладзе едко ответила Джанабаевой

Москва, 15 июля. После развода Валерия и Ирины Меладзе прошло много лет, но страсти не утихают до сих пор.

Пара официально оформила развод в 2014 году. Вскоре стало известно о женитьбе музыканта на экс-солистке «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. Недавно Ирина Меладзе в программе «Судьба человека» нелестно отозвалась о разлучнице, подробно рассказав, как та увела отца троих детей.

«Ну есть она и есть в этом мире. Я с ее именем не засыпаю. Она мне жить не мешает. Есть такие люди. Они умеют жить без каких-либо правил. Дикой ненависти у меня к ней нет», — заявила Ирина.

В ответ Джанабаева опубликовала в соцсети пост, в котором порассуждала о любви и совести, которые, по ее мнению, «правят миром». В сообщении девушка подчеркнула, что «нелюбовь и неуважение методично и планомерно разрушают, даже самого крепкого», добавив, что жизнь все расставит по своим местам.

В среду Ирина Меладзе решила продолжить онлайн-перепалку с Альбиной. Несмотря на то, что дамы ни разу не назвали имен, поклонники уверены, что те посвящают колкие посты друг другу. Ирина представила на своей странице в Instagram определение слова совесть до Далю как «нравственное сознание, внутреннее чувство в человеке, побуждающее к истине, к добру, отвращающее ото лжи и ото зла, невольная любовь к добру и к истине».

«Так вот, мерилом совести является стыд. На Руси про бессовестного человека всегда говорили: «Ни стыда ни совести». Это индикатор, показатель нравственного состояния. Совесть — это дар Божий, и голос ее может со временем затихать, если человек не стремится жить созвучно истине. Про таких людей говорят, что «совесть уснула» или бессовестный. При этом человек выглядит ущербно, так как в голове гоголь-моголь и руководят им инстинкты. Вывод: друзья, следим за собой, дабы не смешить окружающих», — подчеркнула бывшая супруга Валерия Мелалдзе.

Пользователи пришли в восторг от едкого ответа Ирины.

«Шах и мат. Настолько тонко и корректно поставить на место, я от вас в восторге. Мудрейшая женщина», — пишет в комментариях одна из поклонниц.

«Ирина, посмотрев ваше интервью в программе «Судьба человека», сразу на вас подписалась…Очень интересно вас читать», — добавила другая.

«Да уж, человек, родивший ребенка от женатого мужчины, в ответ на интервью бывшей жены говорит, что миром правит любовь и совесть. В жизни так случается, что люди расходятся. Но гораздо честнее было бы сказать, что я влюбилась и не могла устоять», — выразила мнение одна из подписчиц.

Недавно в семье Меладзе случилось пополнение — вторая супруга родила артисту третьего ребенка. Спустя всего два месяца после появления наследника на свет, артистка смогла восстановиться и вернуться на сцену.