Названы три упорно трудящихся ради своей цели знака зодиака

Москва, 15 июля. Астрологи рассказали, какие три знака зодиака не верят в удачу или счастливые случаи и предпочитают добиваться поставленных целей упорным трудом.

Главные трудяги и прагматики зодиакального круга — Тельцы, Девы и Козероги, сообщает apostrophe.ua. Тельцы являются приземленными, практичными натурами, которые не задумываются о тонких материях, грамотно планируют и решительно берутся за поставленные задачи.

Девы рассуждают так же, как и Тельцы, но еще и опасаются неожиданных случайностей и чудес. Они полагают, что какие-либо неподвластные воле обстоятельства могут помешать их тщательно продуманным планам, которые они всегда выверяют до мелочей. Козероги являются одними из самых трудолюбивых, упорных знаков, на пути которых есть только одна преграда — их собственные сомнения в целесообразности выбранной цели.

Тельцов, по недавнему заявлению специалистов, также могут ожидать неприятности в отпуске во второй половине лета. В частности, им стоит опасаться курортных, ярких романов и быть внимательными при знакомствах.