Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 09:05
09:05
Армия
Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
09:05
Происшествия
Черный рынок фальшивых справок о ПЦР-тестах на коронавирус прикрыли в Новосибирске
08:56
Общество
Строитель из Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда в лотерею
08:51
Политика
Вдова президента Гаити поблагодарила врачей и показала фото из больницы
08:50
Шоу-бизнес
Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»
08:45
Наука
Ученые выяснили причину тяжелой формы COVID-19 у пациентов
08:45
Экономика
Украине посоветовали требовать компенсацию из-за «Турецкого потока»
08:44
Общество
Минтранс РФ анонсировал ужесточение требований к фотосъемке при техосмотре
08:42
Наука
Ученые из США объяснили происхождение признаков жизни на Венере
08:38
Политика
Политолог Шатров: антироссийскими санкциями Запад загнал себя в западню
Все новости

Названы три упорно трудящихся ради своей цели знака зодиака

  /   Обновлено: 15 июля 2021 07:42
Общество
Названы три упорно трудящихся ради своей цели знака зодиака
Невские Новости

Москва, 15 июля. Астрологи рассказали, какие три знака зодиака не верят в удачу или счастливые случаи и предпочитают добиваться поставленных целей упорным трудом.

Главные трудяги и прагматики зодиакального круга — Тельцы, Девы и Козероги, сообщает apostrophe.ua. Тельцы являются приземленными, практичными натурами, которые не задумываются о тонких материях, грамотно планируют и решительно берутся за поставленные задачи.

Девы рассуждают так же, как и Тельцы, но еще и опасаются неожиданных случайностей и чудес. Они полагают, что какие-либо неподвластные воле обстоятельства могут помешать их тщательно продуманным планам, которые они всегда выверяют до мелочей. Козероги являются одними из самых трудолюбивых, упорных знаков, на пути которых есть только одна преграда — их собственные сомнения в целесообразности выбранной цели.

Тельцов, по недавнему заявлению специалистов, также могут ожидать неприятности в отпуске во второй половине лета. В частности, им стоит опасаться курортных, ярких романов и быть внимательными при знакомствах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы три упорно трудящихся ради своей цели знака зодиака
астролог гороскоп знак зодиака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru