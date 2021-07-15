Союз садоводов России рассказал, как правильно поливать огород в жару

Москва, 15 июля. Во время жаркой погоды в отсутствие дождей огороду требуется особенный полив, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Одно из главных правил полива в летний зной — не использовать воду из колодца или скважины. Она холодная и может повергнуть растения в стресс, который приведет к падению иммунитета и, через какое-то время, к болезням, объяснила специалист в беседе с МИР24.

Лучше всего дать воде согреться, оставив на день в бочке. В идеале использовать дождевую воду, которая из-за своего состава оказывает на растения благотворное влияние. Также следует обратить внимание на вид культуры: например, растения с пушистыми листьями нужно поливать ковшиком, чтобы вода не попадала на пух.

То же правило действует в отношении помидоров, иначе у них может возникнуть фитофтора. Однако садоводы напомнили, что небольшой стресс для растений полезен. Таким образом у них формируется яркий и многообразный вкус.