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Союз садоводов России рассказал, как правильно поливать огород в жару
Общество
Союз садоводов России рассказал, как правильно поливать огород в жару
pixabay.com

Москва, 15 июля. Во время жаркой погоды в отсутствие дождей огороду требуется особенный полив, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Одно из главных правил полива в летний зной — не использовать воду из колодца или скважины. Она холодная и может повергнуть растения в стресс, который приведет к падению иммунитета и, через какое-то время, к болезням, объяснила специалист в беседе с МИР24.

Лучше всего дать воде согреться, оставив на день в бочке. В идеале использовать дождевую воду, которая из-за своего состава оказывает на растения благотворное влияние. Также следует обратить внимание на вид культуры: например, растения с пушистыми листьями нужно поливать ковшиком, чтобы вода не попадала на пух.

То же правило действует в отношении помидоров, иначе у них может возникнуть фитофтора. Однако садоводы напомнили, что небольшой стресс для растений полезен. Таким образом у них формируется яркий и многообразный вкус.

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сад огород полив
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