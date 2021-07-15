Астролог объяснила, почему некоторых знаков зодиака чаще других бросают мужья

Москва, 15 июля. Астролог дала советы женщинам пяти знаков зодиака, которые в браке часто ходят по краю. Им сложнее, чем остальным, сохранить домашний очаг.

Популярный астролог Наталья Анисимова в беседе с порталом ftimes.ru первыми выделила Скорпионов. Женщины этого знака зодиака покоряют мужчин с первого взгляда, но на длинной дистанции удержать партнера они часто не могут. Причина, по словам астролога, — вспыльчивость и чрезмерная эмоциональность. Мужчины живут со Скорпионами как на пороховой бочке. Чтобы решить проблемы, дамам важно осознать свою взрывную натуру и держать себя в руках.

Улыбчивые Близнецы всегда готовые поддержать своего избранника. Но мужчинам необходимо помнить, что женщин этого знака зодиака кардинально меняет рутина. Если они заскучают, на смену нежной деве придет токсичное создание, от которого можно получить сплошные упреки, ворчание.

Женщины-Львы сильные и гордые, знающие себе цену. Не каждая из них вообще готова выходить замуж, поскольку брак для них — ограничение свободы. Львицы не позволят мужчине бросить себя, они всегда уходят первыми. Астролог отмечает «эмоциональный нейтралитет» Львов в отношениях: не стоит ждать от них нежности или наоборот открытой грубости.

На первый взгляд Рыбы могут показаться идеальными женами: спокойные, заботливые, ласковые, нетребовательные. Но они, как ни один другой знак зодиака, умеют манипулировать людьми. То они мечут гром и молнии в бурных скандалах и истериках, то молчат неделями. Мало кто из мужчин готов мириться с этим.

Женщина-Стрелец покоряет мужчин своей активностью, готовностью к авантюрам. Они забавны и веселы, любят путешествия и новые знакомства. Но стоит помнить, что женщина-Стрелец — не самая лучшая хозяйка. Она никогда не променяет все интересы жизни на готовку еды и уборку. Очень многих мужчин отпугивает такое отношение к домашнему очагу.

Ранее астрологи Павел и Тамара Глоба составили список из четырех знаков зодиака, представителей которых ждут глобальные жизненные перемены в июле. К примеру, Овны рискуют наступившим летом упустить удачу, а Близнецам наоборот лето предоставит шанс изменить жизнь к лучшему. Козероги в июле могут столкнуться с изменениями в личной жизни.