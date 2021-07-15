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Минченко назвал отношения между Россией и Западом новой холодной войной
Политика
Минченко назвал отношения между Россией и Западом новой холодной войной
Ньюинформ  /  pixabay.com

Москва, 15 июля. «Холодная война 2.0» стала одним из ключевых вызовов для современной России, заявил политолог Евгений Минченко.

Эксперт в беседе с РИА Новости отметил, что фактически возникла ситуация «Холодной войны 2.0», когда взаимоотношения США и России сосредоточены на поиске компромиссных конфигураций зон влияния и интересов.

Специалист считает, что обновленная версия холодной войны является объектом конфронтации с Западом по широкому фронту вопросов, а также изменением технологического уклада. Практически все вызовы переходят в разряд гибридных, заявил он.

Москва предпринимает усилия, чтобы сгладить напряжение в отношениях с Западом. В частности, это касается активизации участия в экологической повестке США. Также российской стороне удалось зафиксировать «красные линии» на встрече президентов в Женеве.

Ранее Der Spiegel призвал «лицемерный» Запад прислушаться к президенту России Владимиру Путину. Российский лидер неоднократно предпринимал шаги по сближению со странами Европы.

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холодная война российско-американские отношения минченко
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