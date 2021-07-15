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Суд позволил Бритни Спирс выбрать адвоката в деле об опеке
Шоу-бизнес
Суд позволил Бритни Спирс выбрать адвоката в деле об опеке
Global Look Press  /  Dave Starbuck via www.imago-imag

Лос-Анджелес, 15 июля. Американский суд в Лос-Анджелесе разрешил певице Бритни Спирс самостоятельно выбрать и нанять адвоката по делу об опекунстве над ней.

Теперь адвокатом Бритни Спирс будет Мэттью Розенгарт, который ранее защищал других американских знаменитостей в суде. Он планирует добиться прекращения опекунства над певицей. Об этом сообщила газета The New York Times.

Ранее назначенный судом представитель стороны защиты певицы Бритни Спирс заявил об отказе работать с ней. Адвокат Сэмюэль Ингхэм представлял интересы исполнительницы с 2008 года, в том числе защищал ее в рамках разбирательств, касающихся опеки над Спирс. Он обратился в суд с уведомлением о том, что больше не будет сотрудничать с певицей после того, как суд назначит нового адвоката.

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