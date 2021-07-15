Милонов предложил новый способ формирования сборной России по футболу

Москва, 15 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изменить способ формирования национальной сборной и отбирать кандидатов в команду из непрофессиональных лиг по всей стране.

Послание с соответствующим обращением парламентарий направил на имя министра спорта Олега Матыцина. Депутат отметил, что в среде российских болельщиков с завершением чемпионата Европы наблюдается «стойкое разочарование игрой» российской сборной. По словам Милонова, многие соглашаются с тем, что спортивному потенциалу страны не соответствуют алгоритм отбора игроков в сборную и система их тренировки.

«В данной связи прошу вас изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг», — цитирует Милонова RT.

Депутат также предположил, что будет целесообразным провести общероссийский отбор игроков с помощью отдельного чемпионата. Милонов считает, что набрав команду из талантов, Россия сможет подготовить к очередному чемпионату Европы сильную сборную и занять на нем «заслуженное первое место».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину увольнения бывшего наставника российской сборной по футболу Станислава Черчесова. По его словам, кроме неважного выступления российской сборной на Евро-2020, к этому шагу РФС подтолкнула и пресс-конференция тренера.