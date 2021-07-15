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Американская компания Virgin Galactic разыгрывает два билета в космос
Наука
Американская компания Virgin Galactic разыгрывает два билета в космос
Олег Котов  /  из личного архива

Вашингтон, 15 июля. Космическая компания Virgin Galactic, которая в июле успешно осуществила первый суборбитальный полет своего корабля Unity, разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос.

Полет запланирован на начало следующего года. Победитель также отправится на экскурсию по космопорту, которую проведет владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Участие бесплатное, однако если участник хочет повысить шанс выигрыша, ему придется внести определенную плату. Все собранные средства будут пожертвованы некоммерческой организации, которая занимается «расширением доступа к космосу».

Ранее компания предпринимателя Илона Маска SpaceX показала новую плавучую станцию для ракет Falcon. Атомная платформа предназначена для посадки ступеней.

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