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Сексолог рассказал о негативном влиянии COVID-19 на интимную жизнь
Общество
Сексолог рассказал о негативном влиянии COVID-19 на интимную жизнь
depositphotos.com  /  VitalikRadko

Москва, 15 июля. Одним из последствий коронавирусной инфекции является деактивация сексуальной функции, заявил президент Профессионального объединения врачей сексологов Евгений Кульгавчук.

Коронавирус — это полиорганное заболевание, которое вызывает снижение энергетического потенциала у многих людей. В том числе речь идет о сексуальной активности и сексуальных возможностях.

По словам врача, эксперта в области сексологии Евгения Кульгавчука, при COVID-19 повреждаются клетки Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона. Это также может способствует снижению сексуального влечения.

«В неблагоприятный период сексуальная функция, как правило, дезактуализируется и уходит на второй план», — сообщил Кульгавчук в беседе с «Лентой.ру».

Недавно в Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом в воде.

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пандемия коронавирус COVID-19
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