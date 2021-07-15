Сексолог рассказал о негативном влиянии COVID-19 на интимную жизнь

Москва, 15 июля. Одним из последствий коронавирусной инфекции является деактивация сексуальной функции, заявил президент Профессионального объединения врачей сексологов Евгений Кульгавчук.

Коронавирус — это полиорганное заболевание, которое вызывает снижение энергетического потенциала у многих людей. В том числе речь идет о сексуальной активности и сексуальных возможностях.

По словам врача, эксперта в области сексологии Евгения Кульгавчука, при COVID-19 повреждаются клетки Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона. Это также может способствует снижению сексуального влечения.

«В неблагоприятный период сексуальная функция, как правило, дезактуализируется и уходит на второй план», — сообщил Кульгавчук в беседе с «Лентой.ру».

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