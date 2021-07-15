Крым, 15 июля. Нормализации отношений России и Украины желают много людей, однако «Крымская платформа» является опасной авантюрой.

Украинскому народу хочется хороших отношений с Крымом и Россией, их голос и здравый смысл возможно будет услышан политиками страны. Киев же является заложником и жертвой гегемонии США. Об этом заявил политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос. По мнению экс-политика, нынешнее украинское правительство страдает «стокгольмским синдромом», то есть испытывает симпатию к агрессору в лице США.

«Крымская платформа» состоится 23 августа. На саммите планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что власти Украины серьезно отнесутся к его статье «Об историческом единстве русских и украинцев». По словам главы государства, Россия будет выполнять взятые обязательства по транзиту газа через Украину, как и обязательства по поставке газа европейским потребителям.