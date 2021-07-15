Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 07:35
07:30
Общество
Астролог объяснила, почему некоторых знаков зодиака чаще других бросают мужья
07:19
Политика
Минченко назвал отношения между Россией и Западом новой холодной войной
07:17
Шоу-бизнес
Суд позволил Бритни Спирс выбрать адвоката в деле об опеке
07:16
Спорт
Милонов предложил новый способ формирования сборной России по футболу
07:16
Наука
Американская компания Virgin Galactic разыгрывает два билета в космос
07:15
Общество
Сексолог рассказал о негативном влиянии COVID-19 на интимную жизнь
07:14
Политика
Греческий политик призвал Украину отказаться от саммита «Крымская платформа»
07:14
Общество
Британские исследователи назвали признаки низкого уровня тестостерона у мужчин
07:12
Происшествия
Пожар на крупном мусорном полигоне произошел в Новосибирске
07:08
Происшествия
Полицейские, врачи и пожарные окружили мэрию на Сахалине
Все новости

Греческий политик призвал Украину отказаться от саммита «Крымская платформа»
Политика
Греческий политик призвал Украину отказаться от саммита «Крымская платформа»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Крым, 15 июля. Нормализации отношений России и Украины желают много людей, однако «Крымская платформа» является опасной авантюрой.

Украинскому народу хочется хороших отношений с Крымом и Россией, их голос и здравый смысл возможно будет услышан политиками страны. Киев же является заложником и жертвой гегемонии США. Об этом заявил политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос. По мнению экс-политика, нынешнее украинское правительство страдает «стокгольмским синдромом», то есть испытывает симпатию к агрессору в лице США.

«Крымская платформа» состоится 23 августа. На саммите планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что власти Украины серьезно отнесутся к его статье «Об историческом единстве русских и украинцев». По словам главы государства, Россия будет выполнять взятые обязательства по транзиту газа через Украину, как и обязательства по поставке газа европейским потребителям.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Греческий политик призвал Украину отказаться от саммита «Крымская платформа»
крым греция политика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru