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Британские исследователи назвали признаки низкого уровня тестостерона у мужчин
Общество
Британские исследователи назвали признаки низкого уровня тестостерона у мужчин
pexels.com  /  The Lazy Artist

Лондон, 15 июля. Уровень тестостерона у мужчин достигает пика в 19 лет, а после 35-40 начинает снижаться.

Специалист компании, специализирующейся на питании для мужчин, Берти Стрингер рассказала, что низкий уровень тестостерона бывает у каждого третьего мужчины с ожирением и у каждого четвертого с сахарным диабетом. Также на уровень гормона негативно влияет нездоровый образ жизни и стресс.

«Уровни тестостерона сейчас на рекордно низком уровне во всем мире, и с каждым годом они становятся все меньше. Эта негативная тенденция является серьезным поводом для беспокойства», — сказала врач.

По словам Стрингер, недостаток тестостерона в организме влияет на половое влечение мужчины, на его здоровье, психику, кости и в целом на продолжительность жизни, пишет издание Express. Специалист рекомендует следить за весом и меньше употреблять алкоголь.

Недавно ученые из университета в Шотландии провели опрос, который показал, что женщины по-разному относятся к размеру мужского полового органа.

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тестостерон исследование мужчина
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