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Полицейские, врачи и пожарные окружили мэрию на Сахалине
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Полицейские, врачи и пожарные окружили мэрию на Сахалине
Происшествия
Полицейские, врачи и пожарные окружили мэрию на Сахалине
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Южно-Сахалинск, 15 июля. Полицейские, врачи скорой помощи и пожарные приехали к зданию администрации Южно-Сахалинска. Причиной этого стал черный пакет, который хозяин оставил в мэрии.

Охранники обнаружили большой черный пакет и, согласно инструкциям, вызвали все специальные службы. Им удалось за короткий промежуток времени найти хозяина, который оставил пакет и ушел по своим делам.

Тревога была снята. Городская администрация продолжила работать в штатном режиме, передает Sakhalin.info.

Ранее сахалинские врачи забрались на балкон с помощью автовышки и спасли пожилую женщину. Пенсионерке стало плохо, она вызвала скорую, но не смогла открыть дверь.

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полиция врачи пожарные скорая мэрия
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