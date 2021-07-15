Полицейские, врачи и пожарные окружили мэрию на Сахалине

Южно-Сахалинск, 15 июля. Полицейские, врачи скорой помощи и пожарные приехали к зданию администрации Южно-Сахалинска. Причиной этого стал черный пакет, который хозяин оставил в мэрии.

Охранники обнаружили большой черный пакет и, согласно инструкциям, вызвали все специальные службы. Им удалось за короткий промежуток времени найти хозяина, который оставил пакет и ушел по своим делам.

Тревога была снята. Городская администрация продолжила работать в штатном режиме, передает Sakhalin.info.

Ранее сахалинские врачи забрались на балкон с помощью автовышки и спасли пожилую женщину. Пенсионерке стало плохо, она вызвала скорую, но не смогла открыть дверь.