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Названы эффективные способы ускорить созревание помидоров
Общество
Названы эффективные способы ускорить созревание помидоров
pixabay.com/PD

Москва, 15 июля. Натуральные подкормки помидоров спровоцируют их быстрый рост и созревание. Для этого необходимо использовать навоз, торф, суперфосфат или золу.

Навоз содержит фосфор и калий, что позволяет взрастать на кустах томатов новым цветоносам, а сформировавшиеся плоды быстро краснеют. Для лучшего созревания овощей под куст можно добавить стакан торфа и полить водой.

Своевременное удаление лишних листьев и побегов также способствует быстрому росту помидоров. Но необходимо знать, что обрезание больше трех веток на одном кусте может привести к заболеваниям и неравномерному созреванию. Опытные садоводы советуют поливать куст раз в два дня для быстрого покраснения плодов.

Недавно садовод Владимир Самородский рассказал, как российские дачники могут выращивать экзотические фрукты и овощи на своем участке.

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