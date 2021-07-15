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Facebook собирается инвестировать 1 млрд в развитие авторов контента

  /   Обновлено: 15 июля 2021 06:31
Общество
Facebook собирается инвестировать 1 млрд в развитие авторов контента
pixabay.com

Москва, 15 июля. Facebook и Instagram планируют заняться поддержкой интересных создателей контента в интернете и инвестировать в их развитие более 1 миллиарда рублей.

Компания внедрит бонусные программы, в рамках которых набирающие популярность авторы в Сети будут получать вознаграждения за определенный период использования инструментов для создания и монетизации контента. Благодаря программам авторы смогут проанализировать популярность определенных тем и направлений для работы.

Первые бонусы будут доступны уже этим летом, однако в Facebook только по приглашению. В Instagram воспользоваться новым предложением смогут авторы коротких видеороликов с рекламой.

Недавно Instagram анонсировала запуск новой функции для защиты данных пользователей. Security Checkup позволит защитить свой аккаунт в несколько этапов.

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