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В Сети показали процесс съемок фильма «Круиз по джунглям»
Шоу-бизнес
В Сети показали процесс съемок фильма «Круиз по джунглям»
wikipedia.org  /  Walt Disney Pictures; Seven Bucks Productionsruen; Davis Entertainmentruen; Flynn Picture Companyruen; Zaftig Films Walt Disney Studios Motion Pictures / Добросовестное использование

Лос-Анджелес, 15 июля. Компания Walt Disney Studios на своем официальном YouTube-канале выложила новое видео, в котором показан производственный процесс приключенческого фильма «Круиз по джунглям».

Приключенческий фильм с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях основан на одноименном культовом аттракционе Disneyland. В центре сюжета находится капитан Фрэнк, владеющий речным пароходом XX века. Он берет британского ученого Лили Хоутон и ее брата Макгрегора в путешествие в поисках древа жизни, чтобы помочь современной медицине. В то же время против них выступают немецкая экспедиция, дикие животные и прочие угрозы. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Перед стартом проката компания Disney представила новое видео «Круиза по джунглям». В нем показано, как велась работа над кинолентой. Актеры дают свои комментарии, а параллельно показывают обратную сторону интересных сцен.

Помимо Джонсона и Блант, в актерский состав фильма вошли Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс, Пол Джаматти и Энди Найман. Разработка экранизации «Круиз по джунглям» велась с 2004 года.

Ранее стало известно, что в Сети появился новый ролик по фильму «Дюна».

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Все новости / Шоу-бизнес / В Сети показали процесс съемок фильма «Круиз по джунглям»
Дуэйн Джонсон кино Эмили Блант круиз по джунглям
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