Опекуна заподозрили в избиении троих детей в Курганской области

Курган, 15 июля. Следователи заподозрили 61-летнюю жительницу Курганской области в избиении троих опекаемых детей, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с января 2018 года по май 2021 проживавшая в Шадринском районе Курганской области женщина регулярно наносила побои опекаемым детям 2006, 2007 и 2009 годов рождения.

«О жестоком отношении опекунши к детям стало известно сотрудникам подразделения полиции по делам несовершеннолетних, органами опеки дети были незамедлительно изъяты из семьи», — сообщили в следственном ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту истязания малолетних детей в отношении их 21-летней матери. По версии следствия, женщина систематически причиняла физические и психические страдания своим детям трех и полутора лет.