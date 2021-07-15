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Россиянам объяснили причины долгой процедуры внесудебных банкротств
Экономика
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Москва, 15 июля. С 1 сентября 2020 года у заемщиков с долгами от 50 до 500 тысяч рублей появилась возможность подать в МФЦ заявку на внесудебное банкротство.

Однако эта заявка будет рассматриваться полгода. Если решение будет положительным, то россиянина освободят от долгов. Повторить эту процедуру банкротства можно лишь спустя 10 лет, передает "Российская Газета".

За период с января по июнь 2021 года было завершено больше 1,6 тысячи внесудебных банкротств физлиц. Для ускорения процедуры предлагают: регламентировать сроки обращения кредиторов в суд, выделить пенсионеров в отдельную категорию банкротов, увеличить максимальную сумму долга для внесудебного банкротства и информировать об алгоритме подачи заявок на банкротство в МФЦ.

Недавно наблюдалось увеличение числа корпоративных банкротств в России. В стране за первую половину текущего года обанкротилось на 9,2% больше компаний в сравнении с этим же периодом в прошлом году.

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