Росстат подсчитал среднюю продолжительность декрета в России

Москва, 15 июля. Россиянки в среднем находятся в декрете порядка двух с половиной лет, а более четверти после декретного отпуска меняют рабочее место.

Средняя продолжительность декретного отпуска за прошлые годы составила 29,2 месяца. Это следует из данных Росстата.

В 2018 году анализ показал, что женщины находились в отпуске по уходу за ребенком 28,9 месяцев. Росстат посчитал, что 72% декретниц вернулись на старое место работы, а 28% ушли на другую. Чаще всего россиянки меняют работу из-за потребности в другом графике.

Ранее российские врачи объяснили, является ли беременность поводом для отказа от вакцинации. Беременные женщины могут прививаться от коронавирусной инфекции. Использующиеся для этого препараты не представляют опасности для здоровья.