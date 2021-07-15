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Росстат подсчитал среднюю продолжительность декрета в России

  /   Обновлено: 15 июля 2021 05:49
Общество
Росстат подсчитал среднюю продолжительность декрета в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июля. Россиянки в среднем находятся в декрете порядка двух с половиной лет, а более четверти после декретного отпуска меняют рабочее место.

Средняя продолжительность декретного отпуска за прошлые годы составила 29,2 месяца. Это следует из данных Росстата.

В 2018 году анализ показал, что женщины находились в отпуске по уходу за ребенком 28,9 месяцев. Росстат посчитал, что 72% декретниц вернулись на старое место работы, а 28% ушли на другую. Чаще всего россиянки меняют работу из-за потребности в другом графике.

Ранее российские врачи объяснили, является ли беременность поводом для отказа от вакцинации. Беременные женщины могут прививаться от коронавирусной инфекции. Использующиеся для этого препараты не представляют опасности для здоровья.

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