Каждая пятая ипотека в России выдавалась по программе доступного жилья

Москва, 15 июля. Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе, свидетельствуют данные портала ДОМ.РФ.

Всего с помощью ипотеки с господдержкой под 6,5% смогли улучшить жилищные условия 556 200 семей. Чаще всего данной программой пользовались жители Москвы, Петербурга, Подмосковья, Кубани, Урала, Тюменской области, Новосибирской и Ростовской областей, а также Башкирии.

Программа льготной ипотеки со ставкой до 6,5% была запущена в апреле минувшего года для поддержки строительной отрасли. Она является одной из целей нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает «Российская газета».

Максимальная сумма кредита на данный момент составляет 3 миллиона рублей для всех регионов страны. Максимальная процентная ставка — 7%. Банкам по программе льготной ипотеки компенсируются недополученные процентные доходы.