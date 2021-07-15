Россияне назвали оптимальную зарплату для работы на удаленке

Москва, 15 июля. Большинство опрошенных россиян заявили, что согласны работать в дистанционном формате за 50-70 тысяч рублей в месяц.

Всего 13% сотрудников по стране согласились бы на зарплату меньше 50 тысяч в месяц, сообщает «Российская газета». При этом среди жителей страны выделились жители Владивостока, Воронежа, Москвы и Челябинска — они сообщили оптимальную сумму заработка в 90 тысяч рублей.

Жители Уфы и Красноярска готовы взяться за удаленную работу за зарплату в 70-90 тысяч рублей. Но при этом менять родной город ради новой удаленной работы желающих мало — около 80% респондентов отказались бы от такого предложения.

Недавно россиянам рассказали, какую опасность таит в себе работа в дистанционном формате. По мнению экспертов, многие руководители будут конфликтовать с подчиненными в попытках вернуть прежний, докризисный порядок работы и жизни.