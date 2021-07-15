Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 06:01
06:00
Политика
Россия стала главной целью нового углеродного налога Евросоюза
05:55
Общество
Каждая пятая ипотека в России выдавалась по программе доступного жилья
05:55
Экономика
Россиянам объяснили причины долгой процедуры внесудебных банкротств
05:48
Общество
Россияне назвали оптимальную зарплату для работы на удаленке
05:47
Общество
Росстат подсчитал среднюю продолжительность декрета в России
05:22
Шоу-бизнес
Деми Мур повергла в шок фанатов откровенным фото
05:21
Общество
Названы самые высокооплачиваемые строительные специальности в Петербурге
05:19
Политика
Захарова прокомментировала эвакуацию сотрудничавших с США афганцев
05:16
Общество
Британцы в ярости из-за освобождения убийцы-педофила по УДО
05:14
Спорт
«Рот самый грязный»: американцы поддержали мнение Хабиба о Коноре
Все новости

Россияне назвали оптимальную зарплату для работы на удаленке
Общество
Россияне назвали оптимальную зарплату для работы на удаленке
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 15 июля. Большинство опрошенных россиян заявили, что согласны работать в дистанционном формате за 50-70 тысяч рублей в месяц.

Всего 13% сотрудников по стране согласились бы на зарплату меньше 50 тысяч в месяц, сообщает «Российская газета». При этом среди жителей страны выделились жители Владивостока, Воронежа, Москвы и Челябинска — они сообщили оптимальную сумму заработка в 90 тысяч рублей.

Жители Уфы и Красноярска готовы взяться за удаленную работу за зарплату в 70-90 тысяч рублей. Но при этом менять родной город ради новой удаленной работы желающих мало — около 80% респондентов отказались бы от такого предложения.

Недавно россиянам рассказали, какую опасность таит в себе работа в дистанционном формате. По мнению экспертов, многие руководители будут конфликтовать с подчиненными в попытках вернуть прежний, докризисный порядок работы и жизни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россияне назвали оптимальную зарплату для работы на удаленке
работа опрос удаленка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru