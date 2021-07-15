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Деми Мур повергла в шок фанатов откровенным фото

  /   Обновлено: 15 июля 2021 05:22
Шоу-бизнес
Деми Мур повергла в шок фанатов откровенным фото
instagram.com  /  @demimoore

Лос-Анджелес, 15 июля. Голливудская актриса Деми Мур в свои 58 лет не растеряла физическую форму, чем решила поделиться со своими фанатами с помощью социальных сетей.

На данный момент звезда отдыхает вместе со своей 32-летней дочерью Румер Уиллис на Санторини. Свои впечатления от отдыха она решила выложить на своей странице в Instagram.

«Готовлюсь к еще одному дню в раю», — подписала пост Мур.

Всего в публикацию попало три фотографии. На двух из них она позирует в черном купальнике, а на третьем показала красивый пейзаж курорта, на котором сейчас отдыхает.

«Мне бы очень хотелось однажды отправиться со своими дочерьми в такое прекрасное место, пока я не стала слишком взрослой, чтобы наслаждаться этим!» — написала комментарий одна из подписчиц.

Многие фанаты отметили прекрасную фигуру актрисы. Они считают, что для своих лет она выглядит невероятно хорошо.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян на официальной странице своего нового бренда нижнего белья SKIMS опубликовала фотографию модели Кейт Мосс.

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кино деми мур instgram
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