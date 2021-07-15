Деми Мур повергла в шок фанатов откровенным фото

Лос-Анджелес, 15 июля. Голливудская актриса Деми Мур в свои 58 лет не растеряла физическую форму, чем решила поделиться со своими фанатами с помощью социальных сетей.

На данный момент звезда отдыхает вместе со своей 32-летней дочерью Румер Уиллис на Санторини. Свои впечатления от отдыха она решила выложить на своей странице в Instagram.

«Готовлюсь к еще одному дню в раю», — подписала пост Мур.

Всего в публикацию попало три фотографии. На двух из них она позирует в черном купальнике, а на третьем показала красивый пейзаж курорта, на котором сейчас отдыхает.

«Мне бы очень хотелось однажды отправиться со своими дочерьми в такое прекрасное место, пока я не стала слишком взрослой, чтобы наслаждаться этим!» — написала комментарий одна из подписчиц.

Многие фанаты отметили прекрасную фигуру актрисы. Они считают, что для своих лет она выглядит невероятно хорошо.

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