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Названы самые высокооплачиваемые строительные специальности в Петербурге
Общество
Названы самые высокооплачиваемые строительные специальности в Петербурге
pxhere.com

Москва, 15 июля. Самыми высокооплачиваемыми строительными специальностями в Москве и Петербурге стали плиточники, монтажники окон ПВХ и промышленные альпинисты.

Соответствующее исследование провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. Согласно предоставленным данным, плиточники в Москве зарабатывают в среднем 100 тыс. рублей в месяц, в Петербурге — 90 тыс. рублей.

На втором месте расположились монтажники окон ПВХ и промышленные альпинисты с оплатой труда в размере 90 тыс. рублей в Москве и 83 тыс. рублей в Петербурге. Третье место занимают электрогазосварщики, получающие 78 тыс. рублей в Петербурге.

Недавно популярный портал по поиску работы hh.ru провел исследование, которое выявило лидеров среди российских регионов по росту доходов специалистов.

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