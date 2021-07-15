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Захарова прокомментировала эвакуацию сотрудничавших с США афганцев
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Политика
Захарова прокомментировала эвакуацию сотрудничавших с США афганцев
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 15 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение руководства США начать эвакуацию помогавших американским силам афганцев.

В своем Telegram-канале она ответила на заявление пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о начале эвакуации помогавших американцам афганцев в последнюю неделю июля. Комментарий представителя МИД был основан на словах писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так — хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», — написала Захарова.

Ранее директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что спровоцированная выводом из Афганистана американских войск активизация боевиков не должна вызывать панику. Дипломат уверен, что обстановка напряженная, но она далека от катастрофической.

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россия сша афганистан захарова
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