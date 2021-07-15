Британцы в ярости из-за освобождения убийцы-педофила по УДО

Лондон, 15 июля. Британец Колин Питчфорк изнасиловал и убил двух 15-летних девушек, а теперь получает условно-досрочное освобождение. В Сети раскритиковали власти и комиссию за это решение.

Насильник совершил преступление в 1980 году, после чего отсидел в тюрьме 33 года, что по законам Великобритании превышает пожизненный срок заключения. Об этом пишет Regnum.

«Ничего еще не сделало правительство Великобритании, чтобы люди чувствовали себя в безопасности на улице», — написала @meganxtownsend.

Другой пользователь считает, что пожизненный срок не может закончиться. Питчфорка отпустят временно. Его наказание не заканчивается, иначе его отпустили бы без дополнительных условий.

«Такие дела становятся аргументами в пользу смертной казни», — отметил @Gavtaraysin.

Один из британцев уверен, что заключение маньяка не соответствует тяжести его преступления. Он заслуживает куда большего наказания.

«Оскорбление семей. Я понимаю, что директивы приговора отличаются, тогда и сейчас, но, господи, человек не безопасен для общества, и я сомневаюсь, что когда-либо он будет безопасен для общества», — написала @EmmaSmileHolmes.

Ранее стало известно, что маньяк-душитель из Ленинградской области показал места убийств своих жертв.