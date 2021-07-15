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«Рот самый грязный»: американцы поддержали мнение Хабиба о Коноре
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«Рот самый грязный»: американцы поддержали мнение Хабиба о Коноре
Спорт
«Рот самый грязный»: американцы поддержали мнение Хабиба о Коноре
Global Look Press  /  INPHO / Tom Hogan / imago-images.de

Нью-Йорк, 15 июля. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал бойца Конора Макгрегора за его поведение. Читатели Fox News согласились с его словами.

Спортсмен из Дагестана заявил, что деньги и слава раскрыли истинное лицо ирландца, который два года назад ударил старика в баре. Он не понимает, как его можно поддерживать. Реклама Конора только вредит спорту. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В боевых искусствах всегда ценилось уважение. Реклама тоже важна, но верных поклонников привлекает уважение, а не угрозы жене и семье противника. Он не должен больше драться, никогда», — отметил Dewey, CheathamandHowe.

Пользователь под именем Generalwarhead скучает по тем временам, когда на ринге побеждал сильнейший, а за его пределами не велись пустые разговоры. Не было угроз семьям, были честные поединки. Недавние заявления Макгрегора говорят об отсутствии характера.

«Как по мне, Хабиб — лучший боец из всех, что я видел. В своем классе. Поэтому когда он говорит, недурно бы послушать», — написал Icouldbewrong.

Doubletap935 согласился с Хабибом. Большинство бойцов UFC уважительно относятся друг к другу, но Макгрегор только говорит гадости. Нельзя оскорблять чужие семьи, а потом рассчитывать на уважение. Ему нет места в спорте.

«И совсем он не хорош. Разве что рот самый грязный», — резюмировал JJs21.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Макгрегор не выйдет на прежний уровень после перелома ноги, полученного в поединке с Порье на турнире в Лас-Вегасе.

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Все новости / Спорт / «Рот самый грязный»: американцы поддержали мнение Хабиба о Коноре
конор макгрегор хабиб нурмагомедов ufc
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