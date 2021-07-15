Таролог Харрис назвала четыре самых холодных и бессердечных знака зодиака

Москва, 15 июля. Таролог и биоэнергетик Александра Харрис рассказала, какие знаки зодиака не способны на любовь и не удостоят вторую половинку искренними чувствами.

Среди них оказались Раки, которые не способны испытывать чувства в принципе. Представители этого знака чрезмерно эгоистичны, однако они проявляют заботу к окружающим.

Водолеи могут быть чувствительны по отношению к своему партнеру, но этого для них может оказаться недостаточно. Этот знак непостоянен и находится в вечном поиске.

Козероги могут любить только свою работу, и если выбор станет между ней и отношениями, решение для представителей этого знака очевидно. Близнецы — эгоисты, имеющие своенравный характер. Любые отношения быстро им надоедают. Из Близнецов получаются отличные друзья, но не партнеры.

Недавно астролог Элеонора Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с финансами в июле. Среди них оказались Водолеи, Стрельцы, Раки и другие.