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Названы три знака зодиака, кто до конца лета получит заманчивое предложение
Общество
Названы три знака зодиака, кто до конца лета получит заманчивое предложение
pixabay.com

Москва, 15 июля. Гороскоп карьеры прочит серьезный успех в карьере до конца лета для трех знаков зодиака.

Согласно гороскопу, озвученному порталом НВ, во второй половине этого лета у трех знаков зодиака ожидается очень важный период в карьере. Каждому из них следует не упускать предоставленные возможности.

Рыбы

Этот знак зодиака еще до конца лета может ожидать просто фантастическое предложение. В этот момент важно будет не впадать в эйфорию, а тщательно проанализировать, насколько выгодно это сотрудничество и нет ли какого-нибудь подвоха. Соглашаться однозначно астрологи советуют Рыбам, работающим в сфере обслуживания. Тем, кто трудится в сфере образования или медиа, следует очень тщательно взвесить все за и против перед принятием предложения.

Близнецы

Для Близнецов на смену периоду застоя приходят времена профессионального роста и экономического подъема. В июле и августе близнецам стоит анализировать все предложения и не упускать любые возможности, которые подбрасывает судьба.

Предпринимателям и финансистам стоит быть особенно внимательными. Даже не самое грандиозное предложение может сулить в скором серьезную выгоду.

Стрелец

Хорошие новости и интересные предложения поступят Стрельцам во второй половине лета. Немедленных заработков ждать не стоит: всему свое время. Фрилансеров ждут новые заказы, но не беритесь за все сразу, выберите наиболее приоритетные направления.

Как сообщалось ранее, 18 июля нас ждет уникальный день, когда миром начнет править Черная Луна. По словам таронумеролога Анастасии Широковой, в ближайшие девять месяцев, пока Лилит будет в Близнецах, нужно крайне внимательно относиться к тому, что говорят люди, и тщательно следить за своей речью. Сложности ждут нас с 18 июля по 1 августа. Возможны проблемы при выезде за рубеж. Поэтому эксперт советует не пренебрегать страховкой, перепроверять документы, оформленные туроператорами и агентствами.

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астрология гороскоп
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