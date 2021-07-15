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Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит 80% избирателей
Политика
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит 80% избирателей
adminta.ru  /  Официальный сайт МОГО «Инта»

Москва, 15 июля. Видеонаблюдение на выборах в Госдуму РФ в сентябре охватит все 85 регионов и более 80% избирателей, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, рассмотренный комиссией порядок коснется организации видеонаблюдения в помещениях для голосования в УИК и помещениях территориальных избирательных комиссий.

«Мы имеем сегодня динамику серьезную. Все 85 субъектов, более 50 тысяч, и это только федеральные камеры, и мы будем иметь цифру, практически полностью покрывающую все участковые избирательные комиссии — при этом (будут охвачены. — Прим. ФАН) более 80% избирателей», — сообщил в ходе заседания ЦИК Булаев.

Он подчеркнул, что на участках видеонаблюдение будет идти три дня голосования и стартует с 08:00 16 сентября.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что уровень защиты бюллетеней на выборах депутатов Госдумы похож на иглу в сказке про Кощея Бессмертного. Глава Центризбиркома подчеркнула, что добраться очень сложно.

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