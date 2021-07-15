Хабиб считает, что Макгрегора не стоит поддерживать

Махачкала, 15 июля. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что реклама бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора негативно влияет на спорт.

Спортсмен из Дагестана дал интервью, в котором спрогнозировал карьеру его бывшего противника. Он уверен, что после перелома ноги он не сможет выступать на прежнем уровне. Также он раскритиковал ирландца за его поведение. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Деньги и слава показывают, кто ты. Нам все время говорят, что деньги и слава меняют людей. Нет. Когда приходят деньги и слава, они лишь показывают, кто ты есть. И что сделал Макгрегор? Ударил старика. Посмотрите все, что он делал, и вы поймете, почему Дастин сказал: «Этот чувак — мешок с дерьмом»», — отметил Хабиб.

Он добавил, что после проигрыша Макгрегора видел массу сообщений с поддержкой в его адрес. Однако он не понимает, как можно сопереживать этому спортсмену.

«На него же смотрят дети, подрастающее поколение, они смотрят этот вид спорта! Хочешь продвигать свой бой, пожалуйста. Но если сообщество смешанных единоборств будет поддерживать плохих людей, для спорта все кончится плохо», — резюмировал Нурмагомедов.

Напомним, Макгрегор в субботу 10 июля потерпел поражение от бойца UFC Дастина Порье. В конце первой пятиминутки ирландец оступился и сломал ногу. В результате судья решил присудить американцу победу через технический нокаут.

Ранее стало известно, что по медицинским причинам ирландского бойца UFC Конора Макгрегора отстранили от боев до января 2022 года.