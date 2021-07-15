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«Очень толковая статья»: болгары оценили труды Путина о единстве народов
Общество
«Очень толковая статья»: болгары оценили труды Путина о единстве народов
ФБА «Экономика сегодня»

София, 15 июля. Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» стала предметом для обсуждения. Ее, в том числе, оценили жители Болгарии.

В своем материале глава государства рассказал о проекте «Анти-Россия», а также подтвердил, что РФ никогда не будет «анти-Украиной». Об этом сообщает ИноСМИ.

«Зеленский строит из себя дурачка и не хочет выполнять Минские соглашения. Зачем ему ковбои, зачем их втягивать? Будет повсюду вонять коровьим дерьмом», — пишет ​Демократа.

Пользователь Някoй вспомнил, как президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию Каином, но при этом хочет получать от нее миллиарды долларов за транзит газа. Он призывает украинского лидера определиться, считает ли он страны братьями, с которыми можно вести экономические отношения, или это враги. Интернет-пользователь считает, что представитель Киева пытается сесть на два стула.

«Мои поздравления президенту Путину — очень толковая статья. Жаль украинский народ, евреи его разрушили, сын Байдена украл миллиарды, в стране царит жесткая коррупция и нищета, так еще и президент — юморист», — подчеркнул Зло джудже.

Один из жителей считает, что в 1991 году Украину основал американский государственный деятель Генри Киссинджер. Таким образом он хотел столкнуть русских лбами.

«Путин в самой статье ясно говорит о том, что Украина в границах после 1991 года — продукт СССР. И в принципе правильно же, что кто как входил, так пусть и выходит… что это за «подарки» — Крым, Донбасс, Одесская область, Галиция и пр.?» — резюмировал 007.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что статья президента Путина дала надежду на возрождение Украины.

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