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Французы высказались о прошедших в стране митингах против COVID-пропусков
Общество
Французы высказались о прошедших в стране митингах против COVID-пропусков
Федеральное агентство новостей

Париж, 15 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении санитарного пропуска. Сразу после этого по стране прошли массовые протесты граждан без масок. В Сети оценили это событие.

По словам главы государства, новый документ позволит посещать общественные места, поскольку будет свидетельствовать о том, что у человека есть антитела к COVID-19. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Надо вакцинироваться, чтобы обезопасить вакцинированных… Я что-то не очень понял», — отметил Themistoclius.

HeniQuatre считает иначе. Он предложил протестующим посетить клиники, где лежат люди с коронавирусом. После этого наиболее активным гражданам рекомендуется встретиться с семьями, чьи родственники погибли после заражения.

«Много шума для горстки анархистов, меленхонистов и прочих разбойников», — подчеркнул один из читателей.

El doud хочет понять, чего все ждут от массовой вакцинации. Вряд ли это позволит вернуться к нормальной жизни, поскольку во Франции находятся не только местные жители. К тому же, во всем мире едва ли вакцинировали более 10% людей.

Ранее стало известно, штраф или год тюрьмы грозит жителям Франции, которые пускают в рестораны и общественный транспорт без документов о вакцинации.

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франция протесты коронавирус COVID-19
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