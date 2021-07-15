Французы высказались о прошедших в стране митингах против COVID-пропусков

Париж, 15 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении санитарного пропуска. Сразу после этого по стране прошли массовые протесты граждан без масок. В Сети оценили это событие.

По словам главы государства, новый документ позволит посещать общественные места, поскольку будет свидетельствовать о том, что у человека есть антитела к COVID-19. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Надо вакцинироваться, чтобы обезопасить вакцинированных… Я что-то не очень понял», — отметил Themistoclius.

HeniQuatre считает иначе. Он предложил протестующим посетить клиники, где лежат люди с коронавирусом. После этого наиболее активным гражданам рекомендуется встретиться с семьями, чьи родственники погибли после заражения.

«Много шума для горстки анархистов, меленхонистов и прочих разбойников», — подчеркнул один из читателей.

El doud хочет понять, чего все ждут от массовой вакцинации. Вряд ли это позволит вернуться к нормальной жизни, поскольку во Франции находятся не только местные жители. К тому же, во всем мире едва ли вакцинировали более 10% людей.

Ранее стало известно, штраф или год тюрьмы грозит жителям Франции, которые пускают в рестораны и общественный транспорт без документов о вакцинации.