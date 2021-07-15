«Спасайтесь сами»: глава дипмиссии обозначил позицию США по Украине

Вашингтон, 15 июля. Соединенные Штаты не в праве решать судьбу других стран. Об этом заявил новый глава дипломатической миссии США в Киеве Джордж Кент.

Бывший заместитель помощника государственного секретаря США, согласно информации от источников, тесно связан с экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым и остальными представителями власти. По его мнению, Киев должен сам решать свой путь. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я думаю, что позиция Соединенных Штатов в том, что не нам решать судьбу какой-либо страны, будь то Украина или Беларусь, или Россия. Будущее страны принадлежит тем, кто родился в этой стране, и судьба Украины — это ответственность Украины», — сказал Джордж Кент.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент приехал в столицу Украины как временный поверенный, который должен обеспечить поддержку Киеву. Американское посольство подтвердило, что он будет управлять дипломатическим представительством.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей заявил, что после отставки Авакова на Украине ожидают «люмпен-майдан».