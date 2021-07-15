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Более 70% культурных учреждений в России недоступны для инвалидов
Общество
Более 70% культурных учреждений в России недоступны для инвалидов
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 15 июля. Счетная палата выявила, сколько культурных учреждений в России не приспособлены для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Более 70% заведений недоступны для маломобильных групп населения, указано в документе по данным РИА Новости. Государство обязано обеспечивать этим категориям россиян возможность беспрепятственно бывать в подобных местах, однако преградой тут служит отсутствие удобных условий для интеграции инвалидов в обществе.

Согласно отчету, всего 9,3% зданий цирков, 11% зоопарков, 14,8% музеев подходят для комфортного посещения людьми с ограниченными возможностями. Всего 13% библиотек имеют сайт, адаптированный для слепых или слабовидящих читателей.

Недавно в Лондоне были обнаружены монеты железного века. По мнению специалистов, им более двух тысяч лет.

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культура инвалиды интеграция
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