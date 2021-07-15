Два шахтера погибли на рабочем месте в Воркуте

Воркута, 15 июля. Двое рабочих погибли на шахтах в Воркуте. Об этом сообщил гендиректор Северной алмазной компании Максим Панов.

Первый смертельный несчастный случай произошел 13 июля на шахте «Заполярная». Горнорабочий очистного забоя получил серьезную травму головы из-за нарушения технологий проведения работ, после чего скончался.

Вторая трагедия случилась на четвертом проходческом участке шахты «Воргашорская» 14 июля. Там оборвалась жизнь 47-летнего электрослесаря. Его прижало комбайном к выработке. Работник умер до приезда медиков. Причины произошедшего устанавливаются.

Недавно при обрушении в шахте Кузбасса погиб рабочий, еще один мужчина получил травмы. Всего в момент инцидента там находилось восемь человек.