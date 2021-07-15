Настю Каменских сравнили с Волочковой за неудачное фото с раздвинутыми ногами

Москва, 15 июля. Певица Настя Каменских поделилась яркими снимками с яхты, но нарвалась на хейт подписчиков: артистку осудили за неудачный снимок.

«Это большое счастье иметь возможность, отдыхая, работать. Сегодня еще одну сцену зажжем», — написала на своей странице в Instagram Каменских.

К посту она добавила три фотографии. Певица отдыхает на море на белоснежной яхте, а морской образ дополняет голубое бикини артистки. Однако жаркие снимки восхитили далеко не всех подписчиков блога Каменских. Больше всего вопросов вызвал второй снимок, на котором Настя широко раскинула свои длинные стройные ноги.

Pr Scr instagram.com / @kamenskux

«Ну все, со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить», — негодует один из подписчиков.

«Волочкова отдыхает», — добавила другая читательница блога, озвучив один из самых популярных комментариев под фото.

«Подписалась на вас как на лучшую певицу, образцовую исполнительницу… Но ваши фото с раздвинутыми ногами, чуть прикрытой грудью и т.п. опускают вас на уровень, простите, певички… Для чего эти фото не понимаю», — не скрывает своего возмущения одна из подписчиц.

Недавно певица призналась, что главный секрет ее преображения не похудение, а долгая работа над собой. По словам Каменских, сейчас она действительно сильная и уверенная в себе девушка, но еще несколько лет назад ей было сложно смотреть в зеркало. Певица не принимала собственное тело из-за постоянно критики фанатов. Артистке потребовалось немало времени, чтобы перестать гнаться за мифическим идеалом, который ей навязывает общество.