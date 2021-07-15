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Кинолог Голубев дал советы по содержанию собаки во время жары
Общество
Кинолог Голубев дал советы по содержанию собаки во время жары
 /  pixabay.com

Москва, 15 июля. Собака из-за жары может получить солнечный удар, поэтому в летний период им нужно помогать, создавая комфортные условия.

Состояние животного во время жары требует особого внимания, особенно если дома нет кондиционера. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев РИА Новости.

«Плотно закройте шторы и разместите лежанку или клетку собаки в хорошо проветриваемом помещении. Не оставляйте собаку без притока воздуха. Чтобы немного охладить питомца, вы можете положить на пол влажное полотенце, предварительно смоченное в ледяной воде, чтобы собака могла на нем лежать», — сказал Голубев.

У собаки также всегда должна быть холодная свежая вода. Животного не нужно перекармливать и оставлять в миске недоеденный корм, который может испортиться и вызвать отравление. Если у собаки началась сильная линька, ее необходимо вычесывать. Кинолог посоветовал не гулять с животным под солнцем и на горячем асфальте.

Ранее Голубев перечислил способы, которые помогут продлить жизнь собаки. Кинолог посоветовал регулярно проверять здоровье собаки. Животное должно проходить плановый осмотр один раз в год.

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