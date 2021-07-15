Роспотребнадзор сообщил о влиянии жары на количество блох

Москва, 15 июля. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, как жара способна сказаться на количестве блох.

Летняя жара является причиной роста численности блох на территории городов. В первую очередь речь идет о кошачьих, крысиных и в некоторых населенных пунктах человеческих блохах, заявила Рославцева во время интервью радио Sputnik.

Специалист подчеркнула, что блохи переносят возбудителей разных человеческих и животных болезней.

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