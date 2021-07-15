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Роспотребнадзор сообщил о влиянии жары на количество блох
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Роспотребнадзор сообщил о влиянии жары на количество блох
pixabay.com

Москва, 15 июля. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, как жара способна сказаться на количестве блох.

Летняя жара является причиной роста численности блох на территории городов. В первую очередь речь идет о кошачьих, крысиных и в некоторых населенных пунктах человеческих блохах, заявила Рославцева во время интервью радио Sputnik.

Специалист подчеркнула, что блохи переносят возбудителей разных человеческих и животных болезней.

Ранее жителей Московской области предупредили о пьяных пчелах. Эти опьяненные насекомые проявляют агрессию только по отношению к собакам.

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